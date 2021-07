Famalicão: Bateu em carro estacionado no centro da cidade e colocou papel com contacto falso

O proprietário de um veículo que, este sábado, se encontrava estacionado na Praça D.Maria II, entre o Bom Gosto e o Dom Brasas, procura por testemunhas de um acidente ocorrido entre as 13h30 e 13h45.

O veículo, que estava devidamente estacionado, surgiu com marcas na lateral e no pára-choques, fruto de alguma manobra mal executada por parte de alguém que estacionou em segunda fila. O condutor responsável pelo acidente, que decidiu abandonar o local, deixou um papel no vidro do carro acidentado onde se podia ver um número de contacto e as palavras “choque lateral”.

Chegado ao carro, o lesado ligou para o número que lhe haviam deixado no papel e descobriu que o contacto era, afinal, falso, não correspondendo ao responsável pelo acidente.

Uma vez que esta situação aconteceu numa hora de muito movimento, naquela que é uma das principais artérias da cidade, o condutor lesado apela a quem tenha visto a situação que a reporte através do contacto 911 721 607.

O caso já foi reportado à PSP.