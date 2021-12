A Associação Cultural Banda de Música de Riba de Ave reúne em Assembleia Geral no dia 21 de dezembro, para eleger os novos órgãos sociais. As eleições decorrem entre as 18 e as 21 horas, na sede da associação, na rua 25 de Abril.

A presidente da Assembleia Geral, Susana Pereira, comunica que os associados que pretendam constituir lista devem apresentar a mesma até ao dia 14 de dezembro, em envelope fechado, dirigido à Mesa da Assembleia, ou via email para banda.ribadeave@gmail.com