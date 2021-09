Famalicão: Banda de Arnoso dá concerto no dia 5 de outubro

A Banda de Arnoso realiza um concerto no dia 5 de outubro, sob o tema “Música e Monumentos”..

Este evento de âmbito nacional, acontece às 17h30, junto ao mosteiro de Arnoso, e é promovido pela Confederação Musical Portuguesa, apoiado pelo Ministério da Cultura através do programa “Garantir Cultura”, e com o alto patrocínio do Presidente da República.

Num registo diferente do habitual, a banda apresentará um programa atrativo, com solistas convidados e estilos diversos, desde a música tradicional portuguesa, passando pelo jazz e pop rock.