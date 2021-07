Famalicão: Bacalhau é o novo prato do Dias à Mesa

O bacalhau surge como a nova iguaria apresentada pela iniciativa “Dias à Mesa”. Do dia 8 ao dia 11 de julho, os famalicenses podem experimentar o prato nos restaurantes Amaury, Barão, Bis – Pasta & Risotto, Bisconde, Casa Pêga, Churrascão Sousa, Com Requinte, Combinação de Sabores, El Vagabundo, Fondue, Garfo Dourado, Moutados, O Caçarola, O Prato, Outeirinho, Páteo das Figueiras, Príncipe, Refresco, Sabores do Algarve, Sara Cozinha Regional ou no Vinha Nova.

A iniciativa “Dias à Mesa” iniciou-se em 2019 e pretende apresentar um conjunto de propostas dos sabores regionais combinadas com as vivências culturais do município famalicense. Decorrente dos Dias à Mesa, surgiu também o “Passaporte Gastronómico”, que oferece um desconto de 10% nos restaurantes aderentes. O passaporte cede ainda a oportunidade de jantar ou almoçar gratuitamente num restaurante à escolha.