Famalicão: Azulejos da Fundação Cupertino de Miranda vão ser restaurados

O Painel de Azulejos da Fundação Cupertino de Miranda, da autoria de João Charters, vai ser restaurado.

Recorde-se que a torre da Fundação, com 34 metros de altura, é revestida exteriormente, em toda a sua extensão, por quatro painéis de azulejos superiores, mais seis ao nível do piso do rés-do chão.

Cada painel tem uma alegoria diferente, que representa o intuito do fundador: à educação e às artes; conjugação dos esforços; o homem e o Universo; proteção.

Refira-se que a Câmara Municipal de Famalicão está neste momento a desenvolver obras de reabilitação urbana, no centro da cidade, onde se situa precisamente a Fundação Cupertino Miranda. Trata-se de um dos maiores investimentos públicos de sempre na requalificação de um espaço público citadino famalicense.