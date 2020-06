Famalicão: Avidos e Lagoa com novo campo de futebol e rugby

O primeiro campo do concelho para a prática de rugby está a ser preparado em Avidos.

A infraestrutura está a ser construída nas instalações do Grupo Recreativo Avidos e Lagoa (GRAL) e será partilhada pelas associações do GRAL e do Clube de Rugby de Famalicão. Trata-se de um relvado sintético de futebol 11, que servirá também a modalidade de rugby, com bancadas, vedações, postes e iluminação.

O investimento é avultado, pelo que o município de Famalicão vai comparticipar com 221 mil euros, subsídio já aprovado em reunião de Câmara. «Com este apoio, estamos a resolver um problema com mais de 30 anos no concelho, que era a falta de espaço com condições adequadas para a prática de rugby», explicou o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, adiantando que, «na resolução deste problema, foi muito importante a união de esforços entre a autarquia e as associações desportivas».

O GRAL decidiu encetar um conjunto de obras de melhoramento e valorização das suas instalações, incluindo a construção de um campo de futebol de 11 em relva sintética, para alargar a sua capacidade de resposta à crescente procura para a prática de atividade desportiva, bem como desenvolver a sua capacidade de ação e formação desportiva.

Além do uso para as suas atividades, fez um protocolo de cedência com o Clube de Rugby de Famalicão.

O autarca salientou a importância desta obra para «o crescimento da prática desportiva no concelho, nomeadamente no que diz respeito à formação de jovens».

Paulo Cunha realça a aposta que tem sido feita nos relvados sintéticos. «Desde há vários anos, que o município tem apostado numa política de apoio aos relvados sintéticos, conferindo um nível qualitativo, de segurança e conforto exigido para a prática das modalidades, assim como, suficientemente capaz de tornar atrativa a prática desportiva junto do seu público mais jovem».