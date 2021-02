Famalicão: AVC fecha fim de semana de dupla jornada com derrota

Em fim de semana de jornada dupla no nacional de voleibol feminino, o AVC venceu o Vilacondense e perdeu com o SL Benfica.

No sábado, frente à formação de Vila do Conde, a equipa famalicense levou a melhor, por 3-2, com os seguintes sets: 20-25, 25-23, 22-25, 25-13 e 11-10.

Já no domingo, frente ao Benfica, a equipa de Vítor Oliveira perdeu, por 1-3: 16-25, 16-25, 25-20 e 22-25.

Após esta jornada, o AVC mantém o oitavo posto, com 29 pontos e menos duas partidas disputadas.

Domingo, joga em Lisboa, frente ao Belenenses.