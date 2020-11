Famalicão: Avançam as obras na estrada municipal entre S. Martinho e Portela

Arrancaram as obras de reparação do pavimento na Estrada Municipal 309, nas freguesias de Vale S. Martinho e União de freguesias de Vale S. Cosme, Telhado e Portela. A obra da Câmara Municipal de Famalicão implica um investimento de cerca de 95 mil euros, com um prazo de execução de 30 dias.

Os trabalhos servem para retificar o pavimento em faixa de rodagem, na zona de Vale S. Martinho, Vale São Cosme, Telhado e Portela que se encontra deteriorado pelo desgaste no tempo e pelas intervenções que aconteceram ao nível da rede de saneamento básico.

Trata-se, nas palavras de Paulo Cunha, presidente da Câmara Municipal, «de uma obra fundamental para a mobilidade nesta zona que abrange o cruzamento com a estrada 206, no lugar de Cruz de Pêlo até ao limite do concelho, na freguesia de Portela».

Os trabalhos serão executados somente na faixa de rodagem, com intervenções numa faixa de cada vez, condicionando assim o trânsito, que se fará de forma alternada.