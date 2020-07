Famalicão: Autarquia assegura transportes públicos independente da sua procura

Para assegurar a continuidade do serviço de transporte público rodoviário, a Câmara Municipal socorreu-se dos programas de apoio à Redução Tarifária e à Densificação e Reforço da Oferta de Transporte Público.

Assim, até 31 de agosto, com a ajuda destes programas, a autarquia prevê investir cerca de 276 mil euros para garantir que as empresas privadas continuem a assegurar este serviço, independentemente do fluxo de utilizadores.

Recorde-se que com a pandemia Covid 19, as diferentes empresas de transporte que operam no concelho viram-se obrigadas a suprimir de forma expressiva os horários das diferentes carreiras, em diversos casos de forma total, colocando em causa a oferta do serviço público.