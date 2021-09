Famalicão: Aula aberta de xadrez na Didáxis

Esta quarta-feira, os alunos do 2.º ciclo, 5.º 1 e 6.º 2, da Didáxis – Riba de Ave participaram na Aula Aberta de Xadrez promovida pelo Clube de Xadrez Associação Académica da Didáxis.

Recorde-se que o xadrez, para além de ser uma atividade de enriquecimento curricular, é uma modalidade de desporto federado neste estabelecimento de ensino, desenvolvendo a capacidade competitiva e contribuindo para uma mais completa socialização dos alunos.

As aulas de xadrez escolar decorrerão à quarta-feira, divididas em três turmas: 13h00 – 13h50; 14h00-14h50 e 15h00-15h50. As inscrições podem ser efetuadas em https://www.didaxis.pt/regular/academia-didaxis/#xadrez ou nos serviços administrativos da Didáxis, entre as 8h30 e as 17 horas.