Famalicão: Atropelamento na Avenida de França

Manuel Rodrigues (na foto) foi a vítima do atropelamento com fuga, registado esta quinta-feira, na EN105, em Polvoreira, Guimarães.

O homem, de 62 anos, a residir em Vizela, regressava a casa nessa tarde quando foi colhido por uma viatura com atrelado que seguiu viagem sem prestar auxílio. O socorro foi prestado quase de imediato pelos Bombeiros Voluntários de Vizela que passaram no local instantes depois do acidente.

À Rádio Vizela, a vítima do atropelamento contou que a viatura era “do género da “Iveco”, com atrelado”. O homem já foi ouvido pelas autoridades que agora conferem as imagens de vigilância de um posto de combustível nas proximidades, que poderão dar uma importante ajuda na identificação do condutor em fuga.

Fonte / Imagem: R.Vizela