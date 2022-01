O voto antecipado para as Eleições Legislativas decorre este domingo em todo o país. Em Vila Nova de Famalicão há 2 192 inscritos que vão exercer o seu direito de voto na EB Conde de S.Cosme, no centro da cidade.

Em comparação com o ato eleitoral anterior, são cerca de mais mil os inscritos para esta votação.

No local foram preparadas seis mesas de voto, e estão garantidas todas as questões de segurança relacionadas com a pandemia de Covid-19.