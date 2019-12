Famalicão: Atropelamento em passadeira da Avenida de França

Um homem foi colhido por um automóvel, na Avenida de França, no centro de Vila Nova de Famalicão, cerca das 22h15 desta sexta-feira.

Ao que a Cidade Hoje conseguiu apurar, o atropelamento aconteceu numa das passadeiras daquela avenida, nas proximidades das piscinas municipais.

O socorro foi prestado no local pelos Bombeiros Voluntários de Famalicão. A vítima acabou por ser levada, momentos depois, para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave com ferimentos que não inspiram cuidados de maior.

A PSP tomou conta da ocorrência.