Famalicão: Atropelamento em passadeira da Av. Marechal Humberto Delgado

Registou-se mais um episódio de atropelamento no centro da cidade de Vila Nova de Famalicão. O acidente aconteceu numa das passadeiras da Avenida Marechal Humberto Delgado, no sentido sul – norte, nas proximidades do mercado municipal.

Para o local foram acionadas as duas corporações de bombeiros da cidade, sendo que o primeiro alerta foi dado às 18h05 aos B.V.Famalicão.

A vítima, uma mulher com cerca de 30 anos, acabou por ser transportada para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.