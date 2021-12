Famalicão: Atividade das piscinas municipais suspensas

Na última reunião de Câmara, que decorreu no dia 23 de dezembro, foram aprovados apoios financeiros e em material para algumas freguesias do concelho. Para a autarquia de Gavião vão 2.700 euros, para arranjo do Parque de Lazer das Ribeiras, nomeadamente colocação de relva sintética.

Para a União de Freguesias de Famalicão/Calendário foram aprovados 23.500 euros para construção de muros e passeios junto à sede da Associação Sociedade Columbófila, situada na Rua da Caniça, em Calendário.

Aprovado também apoio em material para a Freguesia de Landim, com disponibilidade de betão betuminoso para pavimentação da Rua Senhora da Basta.

Apoio em material para as freguesias de Mogege, Oliveira STª Maria, Ribeirão, União de Freguesias de Avidos e Lagoa, União de Freguesias de Lemenhe, Mouquim e Jesufrei num valor, total, superior a 20 mil euros.

A reabilitação da capela de S. Vicente de Sezures está concluída e o município atribui 15 mil euros à Fábrica da Igreja Paroquial de S. Mamede de Sezures.

A AFPAD recebe um subsídio de 10 mil euros destinados a apoiar o plano de atividades desta instituição.

No âmbito social, a PARIVA – Associação de Pensionistas, Aposentados, Reformados e Idosos do Vale do Ave conta com 1500 euros para o seu plano de ação.