Famalicão: ATC pretende renovar Casa de Giestais

A Associação Teatro Construção pretende renovar a “Casa de Giestais” e esse propósito foi comunicado a Jorge Paulo Oliveira, deputado à Assembleia da República, na reunião de trabalho que decorreu ao final da tarde da passada sexta-feira.

No encontro, onde foi abordada a temática das crianças e jovens acolhidos em ambiente institucional devido a situações de risco, Ivânia Fernandes, presidente da direção da ATC, deu conta que o objetivo é melhorar o edificado e substituir mobiliário, intervenção que exige um investimento significativo que precisará sempre do apoio da administração central. A “Casa de Giestais” acolhe o Centro de Acolhimento Temporário e Lar de infância e Juventude e, ainda, a Residência de Idosos.

Também a pandemia foi tema deste encontro, com os técnicos da ATC a sinalizarem exemplos das consequências para as crianças e jovens em situação de acolhimento, mas também para os seus familiares. A crise sanitária realçou, ainda, os malefícios da rotatividade dos funcionários dos serviços da Segurança Social, circunstância que colocou dificuldades aos processos de acompanhamento junto das instituições.

A ATC que conta atualmente com 22 crianças e jovens no seu Centro de Acolhimento Temporário, com capacidade para 24 utentes, sugeriu ao deputado social democrata que na definição das políticas públicas fosse dada uma maior atenção às famílias, que, por vezes, nestes processos, nem sempre são suficientemente acompanhadas.

Nesta reunião que se insere num conjunto de visitas que o Grupo Parlamentar do PSD está a fazer a nível nacional prévias ao Dia Mundial da Criança o deputado famalicense, foi acompanhado por José Machado, presidente do Núcleo do PSD de Joane, Cristina Peixoto, primeira eleita pelo PSD na assembleia de freguesia de Joane e David Carvalho, presidente da JSD de Vila Nova de Famalicão.