A ATC – Associação Teatro Construção, de Joane, celebra esta terça-feira, 44 anos de vida.

A 18 de maio de 1977 foi assinada a escritura pública de constituição da ATC. Desde então, «são 44 anos, de trabalho na e com a comunidade através do teatro, do desporto, da educação, da solidariedade e da saúde», escreve a instituição numa publicação no Facebook.

Um trabalho, assume, «de todos para todos para a Construção de um presente e de um futuro melhor».