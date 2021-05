Famalicão: Associação de Pais Bernardino Machado de Joane preocupada com o consumo excessivo de gomas e doces

Numa publicação na página do Facebook, a Associação de Pais Bernardino Machado de Joane alerta a comunidade escolar para a questão «de muitos dos nossos meninos comprarem quantidades excessivas de gomas e doces, em locais próximos à EB 2/3 Bernardino Machado» e transportarem as mesmas para as instalações da escola.

A Associação está preocupada com os efeitos nefastos que o consumo pode provocar, tal como alerta que para comprar estas guloseimas as crianças têm consigo «somas mais avultadas de dinheiro, o que não é de todo desejável»

A Associação aceita que cada pai é livre de autorizar ou não a compra destas guloseimas por parte dos seus filhos/educandos, pelo que pretende saber a opinião dos pais, «para podermos tomar uma atitude ou posição sobre este problema», ou caso a maioria entenda não existir qualquer problema, «ignorar o facto».