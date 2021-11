A Associação de Dadores de Sangue de Famalicão promove, nos próximos dias, três colheitas de sangue. A primeira, esta quarta-feira, na Escola Básica de Delães; no domingo, dia 5, no quartel dos Bombeiros Voluntários Famalicenses e, por último, no dia 8 de dezembro, na sede dos escuteiros de Cruz.

As colheitas decorrem entre as 9 e as 12h30, pelo Instituto Português do Sangue e da Transplantação, sendo abertas à população em geral.