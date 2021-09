Esta quinta-feira, a Associação de Dadores de Sangue de V. N. de Famalicão promove uma colheita de sangue no Centro Pastoral de Santo Adrião, junto à Matriz Nova.

Aberta à população em geral, a colheita tem o apoio do Município de Famalicão e Paróquia de Sto. Adrião e decorre entre as 09h00 e as 12h30 pelo Instituto Português do Sangue e da Transplantação.

Esta colheita estava agendada para os Paços do Concelho.