Famalicão: Associação de Dadores de Sangue não faz festa de natal mas entrega as prendas

A exemplo do ano passado, a Associação de Dadores de Sangue de V. N. de Famalicão não realiza a sua tradicional festa de natal dedicada aos filhos dos dadores de sangue, mas oferece, na mesma, prendas às crianças (este ano excecionalmente) dos 0 aos 11 anos de idade.

Para receberem têm que se inscrever até ao dia 12 de dezembro (inclusive), só por mensagem para o telemóvel da Associação 960 360 770 (Hugo Silva) e deve ser mencionado o nome completo do dador ou dadora de sangue, assim como o nome e idade da criança.

As prendas serão entregues pelo Pai Natal às crianças que passarem pela sede da associação, no dia 19 de dezembro, entre as 10 e as 12 horas e entre as 14 e as 17 horas. Nesse dia, às 10 horas, será realizado o sorteio do LCD entre todos os dadores de sangue, que preencheram a respetiva senha.