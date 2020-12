Famalicão: Associação de Dadores de Sangue entrega LCD a dador

A Associação de Dadores de Sangue de V. N. de Famalicão procedeu, na manhã do passado domingo, na sua sede, ao sorteio de um LCD, cujas senhas foram preenchidas pelos dadores e dadoras, que doaram sangue ao longo do presente ano, quer tenha sido para o Hospital de Famalicão ou para o Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST).

O dador Victor Ribeiro, de Ribeirão, que doou na colheita feita pelo IPST, no dia 17 de setembro, no salão do Centro Pastoral de Santo Adrião, foi o feliz contemplado e recebeu a “prenda” das mãos de Joaquim Vilarinho, presidente da Associação de Dadores de Sangue.