Famalicão: Associação de Caça e Pesca vai a votos

A Associação de Caça e Pesca de Famalicão vai eleger os órgãos sociais para o biénio de 2021/23. O ato decorre no dia 23 de maio, domingo, pelas 11 horas, na sede do clube, o atual campo de tiro.

As listas candidatas deverão ser entregues ao presidente da Assembleia Geral até às 20 horas do dia 21 de maio, com indicação dos candidatos e cargos.

Ainda no dia 23 de maio, mas às 9h30, no mesmo local, há uma Assembleia Geral para aprovação do relatório de contas e discussão de outros assuntos de interesse para a Associação.

Estes atos poderão não se realizar devido à evolução dos casos covid-19.