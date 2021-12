Famalicão: Associação Comercial desafia comerciantes a decorarem montras neste Natal

A Associação Comercial e Industrial de VN Famalicão tem a decorrer a terceira edição do Concurso de Montras de Natal destinada às lojas do comércio tradicional famalicense que queiram concorrer com a sua montra alusiva à quadra.

Trata-se de mais uma iniciativa de promoção do comércio e dos serviços, com a ACIF a apelar aos comerciantes do concelho que demonstrem o seu dinamismo e imaginação, contribuindo, deste modo, para que esta época do ano seja ainda mais especial.

Os interessados devem decorar a montra do seu estabelecimento com uma referência à Campanha de Natal ACIF 2021 e enviar fotografia para publicação no website exclusivo da iniciativa. Deve, ainda, divulgar nas redes sociais, apelando ao voto dos clientes e, deste modo, habilitam-se a ganhar um dos três prémios a concurso.