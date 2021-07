Famalicão: Associação Comercial de luto pelo falecimento de José Duarte Freitas

A Associação Comercial e Industrial de V. N. Famalicão (ACIF) está de luto pelo falecimento do secretário da direção, José Duarte Freitas, falecido na madrugada desta quinta-feira.

«Mais do que recordar o diretor da ACIF, pretendemos guardar na memória o ser humano exemplar, de bem com a vida e disponível para ajudar o próximo. Para sempre guardado na memória de todos os que tiveram a oportunidade de com ele privar», declara a ACIF que apresenta sentidos pêsames à esposa, filha, pai, irmãos e demais familiares e amigos.