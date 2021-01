Famalicão: Associação Comercial com formação para empregados e desempregados

A Associação Comercial e Industrial de VN Famalicão (ACIF) tem em curso formação modular certificada nas mais diversas áreas (informática, estética, restauração, línguas, primeiros socorros, liderança, legislação, entre outras), em horário laboral e pós-laboral, presencial e online.

Estas ações, para ativos empregados e desempregados, têm uma duração de 25 ou 50 horas.

Podem candidatar-se ativos empregado a partir do 4.º ano de escolaridade e desempregados inscritos no Centro de Emprego com escolaridade igual ou superior ao 12.º ano. As inscrições encontram-se abertas em www.acif.pt ou através do telefone n.º 963896985 ou do e-mail [email protected].