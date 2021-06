Famalicão: Associação Boccia Luís Silva retoma atividade com torneio

A Associação de Boccia Luís Silva, em colaboração com a Câmara Municipal e com o apoio de todos os seus patrocinadores, vai organizar nos dias 17 e 22 de junho, o 6º Torneio de Boccia ABLS.

Este torneio visa promover a modalidade junto dos cidadãos, bem como possibilitar a todos os atletas um convívio desportivo agradável e salutar, contribuindo, deste modo, para a sua preparação para as futuras competições nacionais e internacionais, que estiveram paradas devido à pandemia. Assim, Luís Silva e os seus atletas regressam assim à competição pós-covid.

O torneio terá a participação de 6 atletas, em representação de três clubes: Associação de Boccia Luís Silva, Salta Fronteiras e Mapadi.

Os jogos decorrerão no pavilhão municipal das Lameiras entre as 14h e as 18h, jogam-se a fase de grupos da competição no dia 17; no dia 22 de junho jogam-se as meias finais e a final da competição, dia que contará com a presença do vereador do desporto, Mário Passos.