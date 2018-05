Famalicão assinala este domingo o Dia Internacional da Família

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão assinala este domingo, dia 20 de maio, o Dia Internacional da Família, com uma homenagem simbólica aos casais jovens com mais filhos do concelho. A iniciativa, inserida no Mês da Família, vai decorrer no anfiteatro do Parque da Devesa, a partir das 16h00.

Depois de em 2014, a autarquia ter distinguido as famílias mais numerosas do concelho, é agora a vez de premiar os casais jovens que decidiram fugir às estatísticas, contrariando a atual tendência da baixa natalidade, e optaram por construir uma família grande.

A tarde promete ser de festa, com o programa a iniciar pelas 15h00, com o espetáculo circense “O Pé descalço”, a cargo do Instituto Nacional das Artes do Circo e a encerrar às 16h45, com a entoação do Hino da Família pelos alunos do Conservatório de Música de Famalicão da ArtEduca.