Famalicão assinala Dia Internacional da Cidade Educadora

O Município de Vila Nova de Famalicão assinala na próxima segunda-feira, 30 de novembro, o Dia Internacional da Cidade Educadora. A comemoração será simbólica, com o hastear da bandeira e o presidente da Câmara fará uma comunicação pública sobre a efeméride que, este ano, assinala 30 anos.

Todas as iniciativas se desenvolvem à volta do tema: “Cidades Educadoras: 30 anos a transformar cidades e pessoas para um mundo melhor”.

No Portal da Educação (www.famalicaoeducativo.pt) está disponível uma série de pequenos vídeos que têm sido transmitidos diariamente ao longo do mês com 30 aprendizagens sobre o que são as Cidades Educadoras bem como a Carta das Cidades Educadoras com a sua nova redação.

Outras iniciativas estão a ser preparadas para comemorar o Dia Internacional da Cidade Educadora. Será editado um Boletim da Educação dedicado ao tema; durante o corrente mês, às terças e quintas-feiras, a Biblioteca Municipal e Polos de Leitura (sessões online) realiza a iniciativa “ODS: juntos mudamos o mundo”; esta quarta e quinta-feira, dias 25 e 26, são realizados dois webinar: um sobre “Cidadania Ativa: Poder Local, no âmbito do Parlamento Jovem da Assembleia da República” e outro sobre “Educação e Saúde em tempos de Pandemia”, que serão transmitidos através da página de facebook do Famalicão Educativo.

As duas rádios de Vila Nova de Famalicão – Fama Rádio e Cidade Hoje Rádio – associam-se às comemorações e, durante o dia 30, difundem rubricas com os 20 princípios da Carta das Cidades Educadoras.

As escolas do concelho também se associaram às comemorações através da divulgação da Carta das Cidades Educadoras e dos respetivos vídeos, através de palestras, workshops, canção das Cidades Educadoras, sites, redes sociais, etc. Foi proposta a elaboração de cartazes, pinturas, desenhos sobre os princípios das cidades educadoras, a exploração dos materiais: Jogo “Memória dos Opostos da Cidade Educadora” e Origami “Eu Me Comprometo”, entre outras iniciativas.