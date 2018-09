Famalicão assinala Dia do Concelho com atribuição dos Selos Visão’25

Vila Nova de Famalicão assinala esta sexta-feira, 28 de setembro, o 183.º aniversário do Dia do Concelho, com a atribuição dos Selos Famalicão Visão’25 a 11 empresas e instituições famalicenses que através das suas iniciativas, ações ou projetos têm contribuído para a coesão, competitividade e desenvolvimento inteligente e sustentável do território.

A sessão solene da efeméride decorrerá em Vermoim, no Largo da Nossa Senhora do Amparo, a partir das 18h00 , e ficará então marcada pela entrega dos Selos, que mais uma vez vão reconhecer boas práticas com impactos assinaláveis no território, na economia e na sociedade e que estimulam os valores da comunidade e a identidade famalicense.

Esta é já a terceira edição dos Selos Famalicão Visão’25, que se distribuem por 4 categorias: “Famalicão Made IN”, “B- Smart Famalicão”, “Força V – Famalicão Voluntário” e “Famalicão Comunitário”.

Na categoria “Famalicão Made IN” são reconhecidos os projetos empresariais que potenciam a incorporação tecnológica, procuram a excelência na produção, desenvolvem uma economia baseada no conhecimento e na inovação e aumentam a competitividade e a internacionalização. Na categoria “B-Smart Famalicão” são reconhecidos projetos ou ações que aumentam a qualidade de vida, otimizando as ligações entre o rural, o urbano e o industrial, e conduzem a um território mais autossuficiente, sustentado na economia doméstica. Na categoria “Força V – Famalicão Voluntário” são reconhecidos projetos ou ações que impulsionam novos ambientes de participação e envolvimento da comunidade. Na categoria “Famalicão Comunitário” são reconhecidos projetos ou ações que valorizam o coletivo, reforçam a cooperação entre diversos atores e promovem a corresponsabilização dos cidadãos.

Recorde-se que no dia 28 de setembro de 1835 teve lugar a primeira reunião da Comissão Municipal, presidida por António Ribeiro de Queiroz Moreira, que abriu e definiu os destinos à terra de Vila Nova, na sequência do restabelecimento da autonomia municipal de Vila Nova de Famalicão, proclamada pela rainha D. Maria II.

Passam, este ano, 183 anos sobre este relevante acontecimento da história da nossa comunidade, que deu origem ao Concelho de Vila Nova de Famalicão. É esta importância histórica que está na base da Sessão Solene do Dia do Concelho e que faz justiça à História de Vila Nova de Famalicão, mas que ao mesmo tempo atualiza as intenções dos sete cidadãos famalicenses que, em 1835, concorreram para a criação do concelho, lançando os alicerces do futuro.