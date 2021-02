Famalicão: Assembleia Municipal volta a reunir por videoconferência

Mais uma vez, e devido à atual situação pandémica, a sessão ordinária da Assembleia Municipal de Famalicão, que reúne na noite desta sexta-feira, às 21 horas, vai decorrer por videoconferência, através da plataforma Zoom.Tal como nas últimas sessões, também será transmitida online no portal do município, aqui

Os cidadãos que queiram intervir na parte reservada às intervenções do público – no final reunião -, devem inscrever-se até às 12h00 do dia anterior à realização da reunião para o e-mail: [email protected]