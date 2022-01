A sessão ordinária da Assembleia Municipal de Vila Nova de Famalicão que se realizou na noite da passada quinta-feira, tem continuidade esta segunda-feira, dia 3 de janeiro, às 21h00, mais uma vez em formato de videoconferência, através da plataforma Zoom, devido à atual situação pandémica.

Os trabalhos prosseguem com a discussão e votação das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2022, tema que já teve as primeiras intervenções dos vários partidos na sessão do dia 30 de dezembro.