Famalicão: Assaltante é detido pela segunda vez mas volta ao local do crime para vandalizar espaço

O homem de 33 anos, que já foi detido duas vezes esta semana, na sequência de assaltos ao mesmo espaço comercial, localizado nas galerias comercias com acesso a partir das Ruas Alves Roçadas e Adriano Pinto Basto, no centro da cidade de Vila Nova de Famalicão, voltou a atacar na madrugada desta quinta-feira.

Desta feita, o assaltante, cerca das 02h00, deslocou-se ao local onde já havia praticado os crimes e, com o recurso a um extintor partiu, uma vez mais, um dos vidros do estabelecimento. O indivíduo foi perseguido pelos vizinhos e cercado pelas autoridades policiais na via pública. Foi novamente levado para a esquadra até ser libertado, por volta das 07h00.

Nessa altura, o homem voltou a deslocar-se ao estabelecimento que tem assaltado e, ao encontrar a proprietária e uma vizinha no seu interior, ameaçou-as e vandalizou novamente o espaço.

Nesta última ação, avisou que iria voltar ao local e colocou-se em fuga, sem que fosse localizado até ao momento.

A situação deixa um sentimento de revolta em todos os comerciantes daquela galeria. Por isso, apelam a uma maior atenção por parte das forças policiais e a um entendimento entre condomínios para que, durante a noite, as portas que dão acesso à galeria onde estão estes estabelecimentos fique fechada. Acreditam que é também por este motivo que se têm verificado os repetidos assaltos.