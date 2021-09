Famalicão: Assaltam posto de combustível na freguesia do Louro com recurso a uma corda

Um posto de abastecimento de combustível, na freguesia do Louro, Vila Nova de Famalicão, foi assaltado na madrugada desta terça-feira.

Segundo a edição em papel do Jornal de Notícias, o assalto aconteceu durante a madrugada, tendo sido protagonizado por um grupo de dois homens encapuçados.

Para acederem ao interior da loja, os indivíduos terão arrancado o gradeamento do estabelecimento depois de o terem amarrado a uma viatura com recurso a uma corda. Do interior terão levado rapadinhas, tabaco e 200 euros em dinheiro.

O Núcleo de Investigação Criminal de Barcelos da GNR está a investigar o caso.