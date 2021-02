Famalicão: Assaltam loja do centro da cidade para levar canivetes e lanternas

A loja Egosport, localizada junto ao Parque da Juventude, próxima da zona escolar, no centro da cidade de Famalicão, foi assaltada na última noite.

Segundo o responsável do espaço, os assaltantes conseguiram estroncar a porta de vidro e, já no seu interior, levaram canivetes e lanternas que se encontravam num expositor.

O assalto aconteceu entre as 23h00 e as 00h00 sem que ninguém tivesse dado conta disso. Só o proprietário se apercebeu que algo se passaria na loja perto da uma da manhã, depois de ter recebido um alerta do sistema de segurança.

Já o ano passado, no decorrer do primeiro confinamento geral, a mesma loja havia sido alvo de um furto semelhante.