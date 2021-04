Famalicão: Assalta casa, rouba 7 euros, é apanhado pela proprietária, devolve o dinheiro e pede desculpa

Uma casa foi assaltada, cerca das 16h00 desta quinta-feira, na Rua do Barreiro, freguesia de Portela Sta Marinha, Famalicão.

O assaltante, um homem com cerca de 35 anos, entrou na habitação através de uma janela e, no seu interior, acabou por se deparar com a proprietária da casa, uma idosa de 75 anos. Depois da vítima se aperceber que tinha um estranho na habitação, conseguiu chamar por um dos filhos, que travou o assaltante até à chegada das autoridades.

Já com a GNR no local, e depois de ser identificado, o larápio devolveu os 7 euros que tinha retirado à idosa. Mais tarde, o homem que acabou por ser libertado, regressou ao local para pedir desculpa pelo roubo.