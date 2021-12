Famalicão: “Às 06h45 há quem já faça fila para ser testado à Covid-19”

O aumento exponencial de novos contágios pode determinar que o arranque do segundo período letivo, a 10 de janeiro, seja com aulas à distância. A hipótese foi avançada, esta quarta-feira, pelo presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas à TSF.

«O país está na expectativa naquilo que vai anunciar António Costa no dia 5 de janeiro, inclusive as escolas. Temos de pôr em cima da mesa o segundo período letivo que todos queremos que seja presencial, mas não podemos escamotear que possa ser à distância», analisou Filinto Lima.

A decisão, prossegue, vai depender muito do nível de infetados que houver nessa data. Se essa for a decisão do Governo, Filinto Lima acredita que as escolas estão preparadas, porque já «durante o primeiro período foram imensas as turmas, sobretudo dos mais jovens, que confinaram e o regime de ensino à distância funcionou».