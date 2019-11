Famalicão: Árvore de Natal e Espetáculo de Som e Luz inaugurados este domingo

É inaugurado este domingo, dia 1 de dezembro, pelas 17h00, a árvore de natal e o espetáculo multimédia, no topo norte da praça D. Maria II.

Recorde-se que, este ano, Vila Nova de Famalicão é o “Lugar do Natal”. O slogan que dá o mote à campanha promovida pela Câmara Municipal e pela Associação Comercial e Industrial de Vila Nova de Famalicão é materializado através de um vasto programa de atividades que decorre até 5 de janeiro e inclui o circo de papel, pista de gelo, carrocel, espetáculo multimédia, mercado de Natal e Cabana Solidária com a presença do Pai Natal, entre muitas outras iniciativas.

A árvore de Natal e o espetáculo de multimédia são duas das grandes atrações natalícias em Vila Nova de Famalicão. Também o Mercado de Natal volta a ser uma das grandes apostas do município, sendo que este ano estará organizado em duas partes, com uma zona para produtos alimentares e restauração e outra para a venda de artesanato e produtos locais.