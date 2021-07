Famalicão: ARS Norte agradece colaboração do município no Centro de Vacinação

A colaboração do município de Famalicão com a ARS Norte, a propósito do Centro de Vacinação em S. Cosme, foi formalizada esta quinta-feira através de protocolo, assinado numa visita a S. Cosme dos representantes das duas instituições.

«Agradeço ao sr. presidente da Câmara Municipal pelo trabalho que tem sido realizado pela autarquia no Centro de Vacinação de S. Cosme, uma colaboração decisiva através da cedência das instalações, da organização e funcionamento do espaço», referiu o presidente da Administração Regional de Saúde do Norte, Carlos Nunes.

A parceria do município para o funcionamento do Plano de Vacinação contra a Covid-19 inclui a disponibilização de espaço; segurança e higienização; reforço de recursos humanos na área da enfermagem, e para a receção, orientação e acomodação dos utentes no recinto, inclusive validação dos dados dos mesmos. O município assume, ainda, os encargos decorrentes do funcionamento do centro de vacinação.

Um dos últimos exemplos desta colaboração do município materializou-se na contratação de 24 enfermeiros, que se juntaram à equipa de enfermagem destacada pelas entidades de saúde, e na afetação de cerca de 60 recursos humanos para garantir o bom funcionamento do espaço.

O presidente da Câmara Municipal reafirmou a disponibilidade do município em continuar a colaborar e até mesmo em alargar essa colaboração com as entidades de saúde, sempre que estas «percebam que o município pode proporcionar um melhor serviço de saúde no concelho». Acrescentou que «o importante é estarmos todos ao lado dos cidadãos e trabalharmos em prol da sua qualidade de vida», concluiu.

Neste momento, estão a ser tomadas uma média de 1500 vacinas por dia no Centro de Vacinação de Vale S. Cosme, tendo já sido administradas perto de 80 mil vacinas desde fevereiro deste ano.

A colaboração do município de Famalicão com a ARS Norte, a propósito do Centro de Vacinação em S. Cosme, foi formalizada esta quinta-feira através de protocolo, assinado numa visita a S. Cosme dos representantes das duas instituições.

«Agradeço ao sr. presidente da Câmara Municipal pelo trabalho que tem sido realizado pela autarquia no Centro de Vacinação de S. Cosme, uma colaboração decisiva através da cedência das instalações, da organização e funcionamento do espaço», referiu o presidente da Administração Regional de Saúde do Norte, Carlos Nunes.

A parceria do município para o funcionamento do Plano de Vacinação contra a Covid-19 inclui a disponibilização de espaço; segurança e higienização; reforço de recursos humanos na área da enfermagem, e para a receção, orientação e acomodação dos utentes no recinto, inclusive validação dos dados dos mesmos. O município assume, ainda, os encargos decorrentes do funcionamento do centro de vacinação.

Um dos últimos exemplos desta colaboração do município materializou-se na contratação de 24 enfermeiros, que se juntaram à equipa de enfermagem destacada pelas entidades de saúde, e na afetação de cerca de 60 recursos humanos para garantir o bom funcionamento do espaço.

O presidente da Câmara Municipal reafirmou a disponibilidade do município em continuar a colaborar e até mesmo em alargar essa colaboração com as entidades de saúde, sempre que estas «percebam que o município pode proporcionar um melhor serviço de saúde no concelho». Acrescentou que «o importante é estarmos todos ao lado dos cidadãos e trabalharmos em prol da sua qualidade de vida», concluiu.

Neste momento, estão a ser tomadas uma média de 1500 vacinas por dia no Centro de Vacinação de Vale S. Cosme, tendo já sido administradas perto de 80 mil vacinas desde fevereiro deste ano.