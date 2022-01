Famalicão: Arriva deixou de trabalhar na região, a partir de agora serviço é da Transdev

Piloto famalicense já corre no Rali Dakar

O famalicense Arcélio Couto, ostenta o nº165, ao volante de uma Honda CRF450RX e participa na edição 2022 do Rali Dakar. Arcélio disputa a prova pelo Team Bianchi Prata e no prólogo, que se disputou este sábado, «estava muito ansioso para o fazer. Correu tudo bem, depois da ligação extremamente cansativa, mas correu lindamente. O momento mais emocionante foi a subida ao palanque para dar o “início” oficial do Dakar», relata o piloto famalicense.

O Rali Dakar arrancou este sábado, na Arábia Saudita, com a novidade de competirem, pela primeira vez carros elétricos. O percurso da prova terá um total 8177 quilómetros, 4258 deles cronometrados, menos 500 do que na edição anterior, e será o pontapé de saída de um novo campeonato do mundo, o de todo-o-terreno, que se junta aos de Fórmula 1, Ralis, Resistência, Fórmula E e Ralicrosse.

Nesta edição há 19 pilotos lusos em competição. Arcélio Couto é um deles.