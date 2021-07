Famalicão: Arrancou a requalificação da sede da Banda Marcial de Arnoso

Ao final da manhã do passado sábado, realizou-se o lançamento da primeira pedra para a requalificação do edifício sede da Banda Marcial. Na primeira fase, o edifício vai sofrer modificações ao nível da cobertura exterior. A empreitada conta com um apoio municipal de 75 mil euros.

O lançamento da primeira pedra contou com presenças do presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, e com o vereador das freguesias, Mário Passos. «Esta obra, fundamental para o futuro da coletividade, resulta de um grande esforço da banda e dos seus responsáveis», afirmou Paulo Cunha. O autarca destacou ainda a dinâmica da instituição, sublinhado que «é muito bom ver no concelho este fulgor cultural, esta vocação para ensinar e esta vontade para aprender que é muito relevante para a comunidade».

A primeira fase da empreitada dura cerca de cinco meses. Depois de terminada esta parte da requalificação, vai ser iniciada a segunda fase que vai renovar o interior do edifício.