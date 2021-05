Famalicão: Arrancam esta semana as inscrições para o Ymotion

Famalicão dá pontapé de saída para a 7.ª edição do Ymotion, que se realiza de 8 a 13 de novembro, com as inscrições abertas já esta sexta-feira, dia 7 de maio, e que duram até 7 de outubro. Começa também o ciclo formativo do festival que será composto por 7 workshops, gratuitos, e que vão decorrer até ao dia 15 de maio, nas páginas do facebook do festival e da Casa da Juventude.

Escrita para argumentos de cinema, acting para ficção, a cor no cinema de animação, banda sonora ou a produção de cinema serão alguns dos temas abordados neste ciclo de workshops que terá como formadores os jornalistas Tiago Fernando Alves, João Lopes, Andreia Ferreira e Rui Pedro Tendinha, os realizadores Luís Campos, Diogo Simão, Catarina Gil e Alexandra Allen, a atriz Joana Metrass, a produtora Maria João Mayer ou o músico John Gonçalves dos The Gift.

Mais pormenores sobre o festival serão conhecidos esta sexta-feira, às 21 horas, na conferência de imprensa de apresentação do certame, com as presenças da vereadora da Juventude, Sofia Fernandes, do presidente do júri do Ymotion (via streaming), Tiago R. Santos, e do comissário do festival, Rui Pedro Tendinha e do jornalista Tiago Alves. O momento contará ainda com uma participação especial via streaming da banda Capitão Fausto.

Recorde-se que o Ymotion, promovido desde 2015, pelo pelouro da Juventude, destina-se a jovens cineastas portugueses com idades entre os 12 e os 35 anos de idade. São oito os prémios atribuídos pelo festival, com natural destaque para o “Grande Prémio Joaquim de Almeida”, no valor de 2500 euros, que será entregue à melhor curta a concurso.