Famalicão: Arnoso inaugura novas instalações da Junta e Espaço Cidadão

A inauguração das novas instalações da Junta de Freguesia e Espaço Cidadão da União de Freguesias de Arnoso (Santa Maria e Santa Eulália) e Sezures decorre na tarde de domingo, a partir das 15 horas.

O edifício de Arnoso Santa Maria beneficiou de obras de melhoramento e de adaptação dos espaços, que contaram com um apoio municipal de 42 mil euros.

A sessão, que conta com a presença do presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, do vereador que tutela as freguesias, Mário Passos, e de autarcas locais, começa com o descerrar de uma placa alusiva e a bênção do espaço, pelo pároco local. Segue-se, uma homenagem aos antigos e atuais presidentes da Junta e Assembleia de Freguesia.