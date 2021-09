Famalicão: Argatintas assina contrato para criação de uma comunidade de energia

A empresa Argatintas, com sede em Famalicão, assinou contrato com a Cleanwatts para a criação de uma comunidade de energia, localizada em Miranda do Douro. O projeto permitirá a redução de custos de energia de mais de 60% bem como a redução de emissões de CO2 no montante de 1.125 toneladas, equivalente à plantação de 4.500 árvores. Os benefícios aumentarão com o crescimento da comunidade em termos de participantes.

Para a Cleanwatts, esta é a criação da primeira comunidade de energia com um cliente industrial.

As comunidades de energia são organizações (de cidadãos e empresas) para a produção e consumo de energia, de fonte limpa, sendo um novo modelo, impulsionado também pela União Europeia face à necessidade de um planeta mais verde.

Segundo o empresário André Vieira de Castro, da Argatintas, «a Cleanwatts ajudou-nos a compreender as vantagens de uma solução de comunidade de energia face a uma solução tradicional de autoconsumo solar, a qual permite maiores benefícios não só para a empresa, mas também para a comunidade em torno das nossas instalações, que também beneficiária de energia limpa mais barata».

A Cleanwatts gere atualmente mais de 2 TWh de energia, de clientes com mais de 2.000 localizações, incluindo bancos, hotéis, aeroportos, indústrias, espaços comerciais e residenciais.