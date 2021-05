Famalicão: Arciprestado celebra Dia do Corpo de Deus

O Arciprestado de Famalicão celebra o Dia do Corpo de Deus, esta quinta-feira, dia 3 de junho, feriado nacional, com a adoração eucarística, às 17 horas, na Igreja Matriz nova de Famalicão.

Para este período de adoração diante de Jesus Sacramentado está convocado todo o arciprestado, sem restrição ao número de participantes. Contudo, e como é habitual em todas as celebrações religiosas, uma vez superada a capacidade da igreja, as pessoas terão que ficar no exterior. Esta celebração terá, ainda, transmissão online.

«Estão, por isso, reunidas as condições para que esta celebração constitua um momento privilegiado de oração diante de Jesus Eucaristia, presente e vivo no Pão Vivo, por nós partido e repartido, que Se oferece como alimento de salvação, penhor da nossa esperança e da nossa festa, interpelando-nos a superar as dificuldades dos tempos que correm, pela prática intensa da Caridade e empenhados na edificação de uma Igreja que queremos cada vez mais Sinodal e Samaritana», considera o arciprestado.