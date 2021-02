Famalicão: Aprovado regulamento para apoiar atletas de alta competição

Os atletas famalicenses de alta competição vão poder beneficiar, em breve, de um conjunto de apoios municipais que vão desde o pagamento de inscrições em competições, exames médicos ou despesas com viagens para participar em provas internacionais, apoios à realização de portefólios desportivos, utilização de infraestruturas desportivas municipais. Ainda promoção de competências para a integração no mercado de trabalho, através da dinamização de diversas ações de formação, workshops, oficinas e encontros, com o principal objetivo de oferecer oportunidades de aquisição de novas competências para os jovens enriquecerem os seus currículos e apoios à educação, entre outros.

Estas e outras condições estão reunidas no regulamento do novo Programa Municipal de Promoção do Rendimento Desportivo, aprovado na última reunião do executivo municipal.

Este documento explica que podem beneficiar dos apoios todos os atletas residentes no concelho há pelo menos 3 anos, bem como atletas não residentes que estejam filiados em clubes do concelho há pelo menos 3 anos, que alcancem resultados de elevado mérito desportivo.

Desta forma, a Câmara Municipal de Famalicão acredita estarem criadas as condições para apoiar os atletas do concelho com um distinto grau de excelência, reconhecendo o seu papel enquanto veículos de promoção do desporto e de elevado interesse municipal, proporcionando as condições que potenciem o seu percurso desportivo e contribuindo significativamente para o reforço e sucesso da sua carreira.

Na discussão do documento, o presidente do município, Paulo Cunha, referiu que «o desporto e os desportistas assumem cada vez mais um papel muito importante na comunidade, apresentando-se como um forte veículo de transmissão de valores e princípios e contribuindo para a educação e formação geral das crianças e jovens».

Para Paulo Cunha, «o desporto de alto rendimento reveste especial interesse público pois constitui um importante meio de desenvolvimento desportivo e é representativo do município e do país nas competições desportivas internacionais». Acrescenta que «é importante reconhecer e apoiar os atletas de excelência desportiva, enquanto praticantes que obtêm classificações e resultados desportivos de elevado mérito, aferidos em função dos padrões desportivos internacionais, de modo a permitir que estes continuem a desenvolver a sua prática desportiva com sucesso».

Depois de ter sido aprovado em reunião do executivo municipal, o regulamento entra em vigor no dia útil imediato à sua publicação em Diário da República.