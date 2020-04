Famalicão aprova voto de pesar pelas vítimas de COVID-19 e de louvor a quem enfrenta a pandemia

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão aprovou um voto de louvor e reconhecimento aos profissionais que estão na linha da frente do combate ao COVID-19 e outro de pesar pelas vítimas mortais da pandemia.

As propostas foram apresentadas na reunião de câmara da passada quinta-feira, dia 9 de abril, pelos vereadores do Partido Socialista, e foram aprovadas por unanimidade por todos os membros do executivo municipal.

Conforme se pode ler na proposta do voto de louvor este é também “o tempo da memória e gratidão” para com todos aqueles que estão “diariamente prontos e empenhados em proteger o país e os cidadãos”.

Tempo de “nos lembrarmos e agradecermos aos que nestes dias trabalham para pouparmos vidas, sobrevivermos e vencermos esta batalha pela Humanidade”, num reconhecimento que é transversal a várias áreas de atividade e que abrange profissionais de saúde, agricultores, trabalhadores de mercados e supermercados, professores, comunicação social, entre outros.

O voto de pesar também mereceu o consenso do executivo municipal, que lamenta “com profundo pesar e tristeza, a expressão mais violenta da pandemia que também já atingiu Vila Nova de Famalicão, causando a morte daqueles que nós mais gostamos e que dão sentido à nossa vida em missão pública que são os Famalicenses”.

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão expressa, assim, o seu pesar pelas vítimas mortais de COVID-19, endereçando às famílias enlutadas a sua solidariedade e as mais profundas e sinceras condolências.