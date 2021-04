Famalicão: Apresentada a quinta edição do Jornal Europeu

Esta quarta-feira, em formato online, o Clube Europeu e a Escola Embaixadora do Parlamento Europeu do Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco divulgaram a quinta edição do Jornal Europeu.

O tema desta nova publicação é “Uma geração em risco”, mas ao longo das várias páginas são abordados um sem número de iniciativas e projetos relativos ao Clube Europeu, à Escola Embaixadora do Parlamento Europeu, ao Erasmus+ e Etwinning, que decorreram de janeiro a março.

A edição apresenta vários contributos, a começar pelo diretor do agrupamento, Carlos Teixeira. Todos os artigos estão em inglês e em português para facilitar a compreensão de todos os parceiros nacionais e internacionais.