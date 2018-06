Famalicão apontou o caminho para a Educação em Portugal

O vice-presidente do Partido Social Democrata (PSD), David Justino, defendeu esta quinta feira em Vila Nova de Famalicão que a centralidade do processo educativo não pode estar só na promoção de competências e criticou as atuais politicas educativas que “estão a empurrar a Escola para que esta seja uma mera promotora de mão de obra e não um lugar formador de pessoas e cidadãos”.

O ex-ministro da Educação e atual presidente do Conselho Estratégico Nacional do PSD participou esta quinta-feira, 7 de junho, na conferência “A Educação em Portugal – que perspetivas?”, promovida pelos Trabalhadores Social Democratas de Famalicão e que reuniu no auditório da Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco vários membros da comunidade educativa do concelho.

Numa noite em que se analisou a atual situação e os futuros caminhos da Educação em Portugal, ficou ainda clara a ideia de que, também nesta área, Vila Nova de Famalicão é um exemplo a seguir.

Tanto o Presidente da Câmara Municipal e presidente da Comissão Política Concelhia do PSD, Paulo Cunha, como o vereador da Educação da autarquia, Leonel Rocha, realçaram o importante papel da Rede de Educação e Formação de Famalicão, considerada por ambos como “o grande motor do sucesso educativo do concelho” e a “estratégia mais acertada a seguir”.

A descentralização de competências na área da Educação foi também um dos temas abordados. Leonel Rocha traçou um balanço “extremamente positivo” dos dois anos do programa “Aproximar Educação”, mas à semelhança do que fez já esta semana o deputado à Assembleia da República, Jorge Paulo Oliveira, não deixou de sugerir ao Governo uma maior monitorização e interligação com as autarquias neste processo.

Participaram ainda nesta sessão o coordenador do núcleo dos TSD de Famalicão, Daniel Antunes, o presidente do Secretariado Distrital de Braga dos TSD, Afonso Henrique Cardoso, e o secretário-geral dos TSD, Pedro Roque.