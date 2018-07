Famalicão apoia jovens empreendedores nas candidaturas ao StartUP Voucher 2018

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, através do programa Famalicão Made IN, vai apoiar os jovens empreendedores entre os 18 e os 35 anos no processo de elaboração de candidatura ao StartUP Voucher, que decorre até dia 10 de setembro.

A iniciativa, que representa uma das medidas da StartUP Portugal – Estratégia Nacional para o Empreendedorismo, dinamiza o desenvolvimento de projetos empresariais que se encontrem em fase de ideia, através de diversos instrumentos de apoio disponibilizados ao longo de um período de até 12 meses de preparação do projeto.

Os apoios do StartUP Voucher traduzem-se na atribuição de uma bolsa, com um valor mensal atribuído por promotor para o desenvolvimento do projeto empresarial; em mentoria, através do acesso a uma rede de mentores que forneçam orientação aos promotores; em acompanhamento do projeto por parte de entidade acreditada; e na atribuição de um prémio de avaliação intermédia aos projetos que obtenham avaliação intercalar positiva em função do cumprimento dos objetivos de cada fase e de um prémio de concretização do projeto empresarial através da criação de empresa com a constituição de sociedade comercial.

Os empreendedores interessados deverão contactar o gabinete do Famalicão Made IN, através do número 252 320 930 ou do email madein@vilanovadefamalicao.org.